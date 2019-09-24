rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября 2019, 09:00

Published 24 сентября 2019, 09:00

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Почти на 2% вырос индекс промпроизводства в Ростовской области

24 сентября 2019, 09:00
В Ростовской области с начала текущего года индекс промышленного производства вырос на 1,8%, сообщили в правительстве региона.

Положительной динамики удалось достичь по всем видам экономической деятельности. Всего за этот период отгрузили товаров на 520 миллиардов рублей.

Отмечается, что добыча угля увеличилась почти на 19%, выработка электроэнергии — на 8,9%. По информации главы региона Василия Голубева, эффективными являются меры государственной поддержки.

«У нас есть четыре специнвестконтракта, инвестиции в эти проекты составляют 4,5 миллиарда рублей. Мы должны сопровождать существующие контракты и разрабатывать новые, такие возможности у нас есть», — рассказал губернатор.

Ранее появилась информация, что объем произведенной в области сельхозпродукции по итогам первого полугодия 2019 года снизился на 14,5%.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика