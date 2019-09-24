Почти на 2% вырос индекс промпроизводства в Ростовской области

Posted 24 сентября 2019, 09:00
Published 24 сентября 2019, 09:00
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Положительной динамики удалось достичь по всем видам экономической деятельности. Всего за этот период отгрузили товаров на 520 миллиардов рублей.
Отмечается, что добыча угля увеличилась почти на 19%, выработка электроэнергии — на 8,9%. По информации главы региона Василия Голубева, эффективными являются меры государственной поддержки.
«У нас есть четыре специнвестконтракта, инвестиции в эти проекты составляют 4,5 миллиарда рублей. Мы должны сопровождать существующие контракты и разрабатывать новые, такие возможности у нас есть», — рассказал губернатор.
Ранее появилась информация, что объем произведенной в области сельхозпродукции по итогам первого полугодия 2019 года снизился на 14,5%.