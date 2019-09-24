В ростовском Платове заявили, что Гармаш обращался за медпомощью в аэропорту

«Сергей Гармаш прибыл в аэропорт на автомобиле в час ночи 19 сентября. Водитель, который привез актера, обратился к администратору с просьбой оказать Сергею Гармашу медпомощь. На территории аэропорта он не получал травм», — отметил сотрудник Платова.