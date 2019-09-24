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Posted 24 сентября 2019, 11:41

Published 24 сентября 2019, 11:41

Modified 17 сентября 2022, 16:23

Updated 17 сентября 2022, 16:23

В ростовском Платове заявили, что Гармаш обращался за медпомощью в аэропорту

24 сентября 2019, 11:41
Сюжет
Эксклюзив
Актер Сергей Гармаш получил травму за пределами ростовского аэропорта Платов, сообщил корреспонденту RostovGazeta пресс-секретарь аэропорта.

«Сергей Гармаш прибыл в аэропорт на автомобиле в час ночи 19 сентября. Водитель, который привез актера, обратился к администратору с просьбой оказать Сергею Гармашу медпомощь. На территории аэропорта он не получал травм», — отметил сотрудник Платова.

Ранее федеральные СМИ сообщали, что актер разбил голову в ростовском аэропорту. По их сведениям, пострадавшего доставили в больницу в Новочеркасске.

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