В ростовском Платове заявили, что Гармаш обращался за медпомощью в аэропорту

Posted 24 сентября 2019, 11:41
Published 24 сентября 2019, 11:41
Modified 17 сентября 2022, 16:23
Updated 17 сентября 2022, 16:23
«Сергей Гармаш прибыл в аэропорт на автомобиле в час ночи 19 сентября. Водитель, который привез актера, обратился к администратору с просьбой оказать Сергею Гармашу медпомощь. На территории аэропорта он не получал травм», — отметил сотрудник Платова.
Ранее федеральные СМИ сообщали, что актер разбил голову в ростовском аэропорту. По их сведениям, пострадавшего доставили в больницу в Новочеркасске.