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Posted 25 сентября 2019, 18:35

Published 25 сентября 2019, 18:35

Modified 11 сентября 2022, 09:13

Updated 11 сентября 2022, 09:13

Часть игроков ФК «Ростов» не сыграла с «Мордовией» из-за запрета врача

25 сентября 2019, 18:35
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин объяснил причину широкой ротации состава во время матча с «Мордовией», сообщается на сайте ростовского клуба.

Напомним, матч состоялся в Саранске на стадионе «Старт» и завершился победой ростовчан со счетом 0:2. Несколько дней назад «Ростов» в этом же городе проиграл «Тамбову» со счетом 2:1.

По сравнению с матчем с «Тамбовом», Валерий Карпин сделал сразу восемь замен в стартовом составе. Он рассказал, что часть игроков по медицинским показаниям не может играть на искусственном поле.

Тренер добавил, что принял такое решение также из-за игры с «Динамо», которая состоится через два дня. «Хорошо, что другие футболисты получили игровое время и проявили себя», — подытожил Карпин.

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#Илья Ульянов#Спорт#Новости
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