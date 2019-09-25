Около 1,5 млрд рублей потратят на спортивные объекты Ростовской области

Эта информация прозвучала на заседании правительства. Стало известно, что финансирование спортивных мероприятий увеличилось в 6,5 раза и превысило 163 миллиона рублей. Объем субсидий на покупку оборудования стал больше в 8,5 раза — до 164 миллионов рублей.