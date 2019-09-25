Около 1,5 млрд рублей потратят на спортивные объекты Ростовской области

Posted 25 сентября 2019, 12:23
Published 25 сентября 2019, 12:23
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Эта информация прозвучала на заседании правительства. Стало известно, что финансирование спортивных мероприятий увеличилось в 6,5 раза и превысило 163 миллиона рублей. Объем субсидий на покупку оборудования стал больше в 8,5 раза — до 164 миллионов рублей.
Отмечается, что почти 100 миллионов рублей направили на покупку автобусов, в которых будут перевозить воспитанников спортшкол. Все за три года закупят 40 единиц транспорта.
Глава региона Василий Голубев поручил продолжить работу в этом направлении. Также он обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость постоянного контроля за состоянием спортивных площадок.
Ранее стало известно, что на обновление сельхозтехники в Ростовской области за 10 лет потратили 2,9 миллиарда рублей.