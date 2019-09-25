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Posted 25 сентября 2019, 12:23

Published 25 сентября 2019, 12:23

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Около 1,5 млрд рублей потратят на спортивные объекты Ростовской области

25 сентября 2019, 12:23
В Ростовской области в текущем году на обеспечение работы спортивных сооружений направили 1,5 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.

Эта информация прозвучала на заседании правительства. Стало известно, что финансирование спортивных мероприятий увеличилось в 6,5 раза и превысило 163 миллиона рублей. Объем субсидий на покупку оборудования стал больше в 8,5 раза — до 164 миллионов рублей.

Отмечается, что почти 100 миллионов рублей направили на покупку автобусов, в которых будут перевозить воспитанников спортшкол. Все за три года закупят 40 единиц транспорта.

Глава региона Василий Голубев поручил продолжить работу в этом направлении. Также он обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость постоянного контроля за состоянием спортивных площадок.

Ранее стало известно, что на обновление сельхозтехники в Ростовской области за 10 лет потратили 2,9 миллиарда рублей.

#Экономика#Новости
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