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Posted 25 сентября 2019, 10:03

Published 25 сентября 2019, 10:03

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Ростовская модель Playboy предпочла учебу в Лондоне работе в мэрии

25 сентября 2019, 10:03
Модель Playboy из Ростова-на-Дону Мария Лиман предпочла обучение в Лондоне должности пресс-секретаря главы администрации донской столицы, следует из поста девушки в соцсети.

Как пишет Лиман, если работу будет мешать ее учебе, ей придется сделать выбор между Ростовом и Лондоном.

Девушке предложили занять пост в пресс-службе главы администрации Ростова-на-Дону, но как написала модель, эти летом она переехала в Англию и вряд ли сможет совмещать одно с другим.

Ранее Лиман призналась, что боится своих эротических фантазий, которые стали регулярно посещать ее с приходом холодов.

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