Ростовская модель Playboy предпочла учебу в Лондоне работе в мэрии

Posted 25 сентября 2019, 10:03
Published 25 сентября 2019, 10:03
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Как пишет Лиман, если работу будет мешать ее учебе, ей придется сделать выбор между Ростовом и Лондоном.
Девушке предложили занять пост в пресс-службе главы администрации Ростова-на-Дону, но как написала модель, эти летом она переехала в Англию и вряд ли сможет совмещать одно с другим.
Ранее Лиман призналась, что боится своих эротических фантазий, которые стали регулярно посещать ее с приходом холодов.