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Posted 25 сентября 2019, 08:21

Published 25 сентября 2019, 08:21

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Ростовский депутат начал материться из-за проигрышей ФК «Ростов»

25 сентября 2019, 08:21
Парламентарий из Ростова-на-Дону Максим Щаблыкин не смог сдержать эмоций после обидного проигрыша футбольного клуба «Ростов» и оценил ситуацию матом, написал депутат в Twitter.

Щаблыкин сделал репост публикации о том, что ростовчане проиграли команде «Тамбов». Он прокомментировал: «Про.ли».

Дело в том, что к моменту игры «Ростов» был в числе лидеров турнирной таблицы чемпионата России. «Тамбов» же находился в самом низу.

Ростовчане проиграли со счетом 2:1, матч прошел в Саранске. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что причинами проигрыша стали ошибки игроков.

Ранее появилась информация, что Освобожденного по УДО Мамаева могут взять в ФК «Ростов».

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