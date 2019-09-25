Ростовский депутат начал материться из-за проигрышей ФК «Ростов»

Posted 25 сентября 2019, 08:21
Published 25 сентября 2019, 08:21
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Щаблыкин сделал репост публикации о том, что ростовчане проиграли команде «Тамбов». Он прокомментировал: «Про.ли».
Дело в том, что к моменту игры «Ростов» был в числе лидеров турнирной таблицы чемпионата России. «Тамбов» же находился в самом низу.
Ростовчане проиграли со счетом 2:1, матч прошел в Саранске. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что причинами проигрыша стали ошибки игроков.