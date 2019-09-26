rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Минфин продемонстрировал проект бюджета на ближайшие три года

26 сентября 2019, 17:03
Фото: pixabay.com
Минфин опубликовал проект российского бюджета на период 2021–2022 годов.

Газета “Известия” пишет, что в соответствие с планами, доходы федерального бюджета в 2020 году составят около двадцати с половиной триллионов рублей, в следующие два года примерно двадцать один с половиной триллион рублей и двадцать два триллиона рублей соответственно. При этом, инфляция на 2020 год заложена на трехпроцентном уровне в годовом выражении, ВВП должен составить примерно сто тринадцать триллионов рублей.

Отмечается, что согласно положениям документа, следующий год будет профицитным: доходы казны превысят расходы на восемьсот семьдесят шесть миллиардов рублей.

#Новости#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28