Минфин продемонстрировал проект бюджета на ближайшие три года

Газета “Известия” пишет, что в соответствие с планами, доходы федерального бюджета в 2020 году составят около двадцати с половиной триллионов рублей, в следующие два года примерно двадцать один с половиной триллион рублей и двадцать два триллиона рублей соответственно. При этом, инфляция на 2020 год заложена на трехпроцентном уровне в годовом выражении, ВВП должен составить примерно сто тринадцать триллионов рублей.