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Posted 26 сентября 2019, 07:06

Published 26 сентября 2019, 07:06

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Новые колокола украсили Кафедральный собор в Ростове

26 сентября 2019, 07:06
На колокольню реставрируемого Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону установлены новые колокола, говорится в сообщении Ростовской-на-Дону епархии.

Монтаж колоколов начался во вторник, 24 сентября. Новые колокола изготовлены поэтапно по технологиям 17 века, поэтому их звучание максимально приближено к старинным. Колокола изготовлены в городе Романов-Борисоглебск (Тутаев) в Ярославской области.

Сейчас были установлены самый большой 16-тонный колокол и несколько малых колоколов. «Большой колокол — это довольно редкий экземпляр. Не в каждом регионе есть колокол такого веса. Здесь на Дону он пока первый такой и будет образцовым — культурной жемчужиной… Внешний вид колоколов — непростой. К примеру, 8-тонный колокол изготовлен с использованием особого дизайна, разработанного к 400-летию дома Романовых. Он представляется мне самым благозвучным», — рассказал звонарь Сретенского монастыря (г. Москва), доцент кафедры литургики Сретенской духовной семинарии, специалист по кампанологии и акустике Николай Завьялов.

Ранее сообщалось, что общая площадь живописных работ в реставрируемом кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону превышает восемь тысяч квадратных метров.

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