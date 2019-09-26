Новые колокола украсили Кафедральный собор в Ростове

Сейчас были установлены самый большой 16-тонный колокол и несколько малых колоколов. «Большой колокол — это довольно редкий экземпляр. Не в каждом регионе есть колокол такого веса. Здесь на Дону он пока первый такой и будет образцовым — культурной жемчужиной… Внешний вид колоколов — непростой. К примеру, 8-тонный колокол изготовлен с использованием особого дизайна, разработанного к 400-летию дома Романовых. Он представляется мне самым благозвучным», — рассказал звонарь Сретенского монастыря (г. Москва), доцент кафедры литургики Сретенской духовной семинарии, специалист по кампанологии и акустике Николай Завьялов.