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Posted 26 сентября 2019, 14:52

Published 26 сентября 2019, 14:52

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

В части Ростова запретят движение грузовиков

26 сентября 2019, 14:52
В Ростове в переулке Нарядный запретят движение большегрузных автомобилей, рассказали в городской администрации.

Движение запретят с 19 октября, это коснется грузовиков с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны. Запрет поможет повысить безопасность дорожного движения.

Также с 16 октября до конца года в центре города будут действовать ограничения для прогулок пешеходов. Строители планируют провести работы по сохранению объекта культурного наследия, из-за чего закроют проход на участках улиц Большая Садовая, Шаумяна и в переулке Братский.

С 19 октября в Ростове до 40 километров в час ограничат максимальную скорость на улице Батуринская на участке от улицы Международная до улицы Батуринская, 10. Аналогичная максимальная скорость будет установлена на улице Российской.

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