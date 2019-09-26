В части Ростова запретят движение грузовиков

Также с 16 октября до конца года в центре города будут действовать ограничения для прогулок пешеходов. Строители планируют провести работы по сохранению объекта культурного наследия, из-за чего закроют проход на участках улиц Большая Садовая, Шаумяна и в переулке Братский.