В части Ростова запретят движение грузовиков

Posted 26 сентября 2019, 14:52
Published 26 сентября 2019, 14:52
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Движение запретят с 19 октября, это коснется грузовиков с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны. Запрет поможет повысить безопасность дорожного движения.
Также с 16 октября до конца года в центре города будут действовать ограничения для прогулок пешеходов. Строители планируют провести работы по сохранению объекта культурного наследия, из-за чего закроют проход на участках улиц Большая Садовая, Шаумяна и в переулке Братский.
С 19 октября в Ростове до 40 километров в час ограничат максимальную скорость на улице Батуринская на участке от улицы Международная до улицы Батуринская, 10. Аналогичная максимальная скорость будет установлена на улице Российской.