Конкурировать с мировыми брендами планирует Южный завод тяжелого станкостроения

В ближайшие годы ЮЗТС, ставший преемником легендарного кубанского завода имени Седина, намерен не только восстановить в регионе станкостроение, но и составить достойную конкуренцию крупнейшим производителям на мировом рынке. Для того, чтобы достичь поставленной цели, руководство предприятия модернизирует производственные линии, закупая современные станки и комплектующие. Кроме того завод демонстрирует свои достижения на различных российских и международных выставках и форумах.
Так, в сентябре представители завода побывали на крупнейшей мировой отраслевой выставке EMO Hannover 2019 в Германии. Там краснодарцы ознакомились с последними достижениями в области металлообработки, а также наладили новые партнерские связи и провели ряд переговоров.
В мае и июле 2019 года предприятие продемонстрировало свои достижения на выставках «Металлообработка-2019», которая прошла в Москве и «Иннопром-2019» в Екатеринбурге — крупнейшей в стране выставке инноваций.
В 2019 году ЮЗС поставил шесть станков, одним из заказчиков выступил завод в Латвии.
Кадровый потенциал на заводе очень сильный, после того как предприятие было запущено, сюда на практику стали приходить студенты в том числе из МГТУ имени Н. Э. Баумана.
К сожалению, за несколько недель до профессионального праздника скончался один из самых преданных сотрудников завода — Виктор Алексеевич Ююкин, проработавший на предприятии более полувека. Он начал свой профессиональный путь с должности помощника токаря и впоследствии стал техническим директором. В своем последнем интервью Виктор Алексеевич рассказал, что пришел на завод в 1965 году из строительного техникума на практику и был принят на должность помощника токаря. После службы в военно-морском флоте он вернулся на предприятие и стал работать техником-конструктором. Он вспоминал, что поворотным моментом для завода имени Седина стал инновационный станок 1С528МФ4, выпущенный в 1988 году. Его разработал другой легендарный сотрудник предприятия Александр Сафрунович. Оборудование такого уровня опережало свое время.
Кстати, со станком произошла практически шпионская история. Германская делегация, приехавшая на завод, случайно увидела секретный прототип станка, когда его еще нельзя было демонстрировать. Немцев с трудом удалось отвлечь от разработки советских инженеров.
Виктор Алексеевич вспоминал, что на предприятии всегда царила взаимопомощь и преемственность. И именно это являлось зерном успеха завода. Знания здесь передавались и передаются из поколения в поколение. «Когда я был 19-летним практикантом, мог подойти к любому токарю высочайшей квалификации с вопросом», — рассказал в своем интервью технический директор. И, по его словам, никто не рассматривал новичков, как будущих конкурентов, сотрудники завода прерывали свою работу, чтобы помочь юным сотрудникам. «У нас даже был девиз: сначала сделай для соседа, потом для себя. Это очень помогало общему делу, так как работа цехов зависела друг от друга», — говорил Виктор Алексеевич.
Эта традиция наставничества жива на заводе и сейчас, а ведь на протяжении десятилетий предприятие простаивало. Пока в 2016 году инвесторы не создали на базе Завода имени Г. М. Седина новое предприятие. Все это произошло в том числе и благодаря поддержке властей Краснодарского края.
ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» является преемником старого предприятия. На новый завод перешли и сединцы — хранители уникальных знаний.
В компании уверены, что потенциал завода позволит в скором времени выйти на мировой рынок и составить конкуренцию крупнейшим производителям, как и хотел Виктор Ююкин.