rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Конкурировать с мировыми брендами планирует Южный завод тяжелого станкостроения

27 сентября 2019, 08:22
Фото: ЮЗТС
В свой профессиональный праздник — День машиностроителя, который будет отмечаться 29 сентября, Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) в Краснодаре строит амбициозные планы по выходу на мировой рынок, рассказали в пресс-службе предприятия.

В ближайшие годы ЮЗТС, ставший преемником легендарного кубанского завода имени Седина, намерен не только восстановить в регионе станкостроение, но и составить достойную конкуренцию крупнейшим производителям на мировом рынке. Для того, чтобы достичь поставленной цели, руководство предприятия модернизирует производственные линии, закупая современные станки и комплектующие. Кроме того завод демонстрирует свои достижения на различных российских и международных выставках и форумах.

Так, в сентябре представители завода побывали на крупнейшей мировой отраслевой выставке EMO Hannover 2019 в Германии. Там краснодарцы ознакомились с последними достижениями в области металлообработки, а также наладили новые партнерские связи и провели ряд переговоров.

В мае и июле 2019 года предприятие продемонстрировало свои достижения на выставках «Металлообработка-2019», которая прошла в Москве и «Иннопром-2019» в Екатеринбурге — крупнейшей в стране выставке инноваций.

В 2019 году ЮЗС поставил шесть станков, одним из заказчиков выступил завод в Латвии.

Виктор Ююкин
Фото: ЮЗТС

Кадровый потенциал на заводе очень сильный, после того как предприятие было запущено, сюда на практику стали приходить студенты в том числе из МГТУ имени Н. Э. Баумана.

К сожалению, за несколько недель до профессионального праздника скончался один из самых преданных сотрудников завода — Виктор Алексеевич Ююкин, проработавший на предприятии более полувека. Он начал свой профессиональный путь с должности помощника токаря и впоследствии стал техническим директором. В своем последнем интервью Виктор Алексеевич рассказал, что пришел на завод в 1965 году из строительного техникума на практику и был принят на должность помощника токаря. После службы в военно-морском флоте он вернулся на предприятие и стал работать техником-конструктором. Он вспоминал, что поворотным моментом для завода имени Седина стал инновационный станок 1С528МФ4, выпущенный в 1988 году. Его разработал другой легендарный сотрудник предприятия Александр Сафрунович. Оборудование такого уровня опережало свое время.

Виктор Алексеевич Ююкин, с группой сотрудников, Фото: ЮЗТС

Кстати, со станком произошла практически шпионская история. Германская делегация, приехавшая на завод, случайно увидела секретный прототип станка, когда его еще нельзя было демонстрировать. Немцев с трудом удалось отвлечь от разработки советских инженеров.

Виктор Алексеевич вспоминал, что на предприятии всегда царила взаимопомощь и преемственность. И именно это являлось зерном успеха завода. Знания здесь передавались и передаются из поколения в поколение. «Когда я был 19-летним практикантом, мог подойти к любому токарю высочайшей квалификации с вопросом», — рассказал в своем интервью технический директор. И, по его словам, никто не рассматривал новичков, как будущих конкурентов, сотрудники завода прерывали свою работу, чтобы помочь юным сотрудникам. «У нас даже был девиз: сначала сделай для соседа, потом для себя. Это очень помогало общему делу, так как работа цехов зависела друг от друга», — говорил Виктор Алексеевич.

Эта традиция наставничества жива на заводе и сейчас, а ведь на протяжении десятилетий предприятие простаивало. Пока в 2016 году инвесторы не создали на базе Завода имени Г. М. Седина новое предприятие. Все это произошло в том числе и благодаря поддержке властей Краснодарского края.

ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» является преемником старого предприятия. На новый завод перешли и сединцы — хранители уникальных знаний.

В компании уверены, что потенциал завода позволит в скором времени выйти на мировой рынок и составить конкуренцию крупнейшим производителям, как и хотел Виктор Ююкин.

#Новости#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28