Конкурировать с мировыми брендами планирует Южный завод тяжелого станкостроения

К сожалению, за несколько недель до профессионального праздника скончался один из самых преданных сотрудников завода — Виктор Алексеевич Ююкин, проработавший на предприятии более полувека. Он начал свой профессиональный путь с должности помощника токаря и впоследствии стал техническим директором. В своем последнем интервью Виктор Алексеевич рассказал, что пришел на завод в 1965 году из строительного техникума на практику и был принят на должность помощника токаря. После службы в военно-морском флоте он вернулся на предприятие и стал работать техником-конструктором. Он вспоминал, что поворотным моментом для завода имени Седина стал инновационный станок 1С528МФ4, выпущенный в 1988 году. Его разработал другой легендарный сотрудник предприятия Александр Сафрунович. Оборудование такого уровня опережало свое время.