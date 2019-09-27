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Маршрутка перевернулась после аварии с грузовиком в Шахтах, есть пострадавшие

27 сентября 2019, 07:40
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Шахтах произошло столкновение грузовика с маршруткой, один человек пострадал, сообщили в УМВД по Ростовской области.

Авария произошла в пятницу в 08.50 мск на улице Маяковского. Водитель грузовой «ГАЗели» на перекрестке во время поворота не стал пропускать маршрутку.

«После столкновения маршрутка опрокинулась, травмы получила 25-летняя пассажирка. Ее доставили в больницу», — сказано в сообщении.

Пассажирская «ГАЗель» двигалась по маршруту № 74 от поселка Нежданное до поселка Южное. В салоне находился один пассажир.

По факту аварии проводится проверка. Ранее к двум годам лишения свободы приговорили жителя Новочеркасска за смертельное ДТП.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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