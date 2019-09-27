Маршрутка перевернулась после аварии с грузовиком в Шахтах, есть пострадавшие

Авария произошла в пятницу в 08.50 мск на улице Маяковского. Водитель грузовой «ГАЗели» на перекрестке во время поворота не стал пропускать маршрутку.
«После столкновения маршрутка опрокинулась, травмы получила 25-летняя пассажирка. Ее доставили в больницу», — сказано в сообщении.
Пассажирская «ГАЗель» двигалась по маршруту № 74 от поселка Нежданное до поселка Южное. В салоне находился один пассажир.
По факту аварии проводится проверка. Ранее к двум годам лишения свободы приговорили жителя Новочеркасска за смертельное ДТП.