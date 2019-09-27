Минздрав Ростовской области отказывал в лекарствах ребенку-инвалиду

Posted 27 сентября 2019, 10:24
Published 27 сентября 2019, 10:24
Modified 24 декабря 2024, 18:24
Updated 24 декабря 2024, 18:24
В Белокалитвинском районе мать девятилетнего мальчика написала жалобу в прокуратуру, так как им не выдавали назначенные врачом лекарства. Надзорное ведомство обратилось с иском в суд с требованием обеспечить инвалида медикаментами.
Первомайский районный суд удовлетворил все требования. Ответчика обязали предоставить препараты.
Министерство обжаловало этот приговор, но суд проиграло. Решение вступило в законную силу.
Ранее стало известно, что скончался инвалид-колясочник, ставший почетным фанатом футбольного клуба «Ростов».