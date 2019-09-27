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Posted 27 сентября 2019, 10:24

Published 27 сентября 2019, 10:24

Modified 24 декабря 2024, 18:24

Updated 24 декабря 2024, 18:24

Минздрав Ростовской области отказывал в лекарствах ребенку-инвалиду

27 сентября 2019, 10:24
В Ростове-на-Дону суд обязал региональный Минздрав обеспечить лекарствами ребенка-инвалида, сообщает Ростовский областной суд.

В Белокалитвинском районе мать девятилетнего мальчика написала жалобу в прокуратуру, так как им не выдавали назначенные врачом лекарства. Надзорное ведомство обратилось с иском в суд с требованием обеспечить инвалида медикаментами.

Первомайский районный суд удовлетворил все требования. Ответчика обязали предоставить препараты.

Министерство обжаловало этот приговор, но суд проиграло. Решение вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что скончался инвалид-колясочник, ставший почетным фанатом футбольного клуба «Ростов».

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