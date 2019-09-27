«Неподружившийся с платьем бюст» обсуждают подписчики Лопыревой в соцсети

На снимке Виктория запечатлена с подругой в ресторане. Для выхода в свет молодая мама выбрала бежевое платье-бюстье. Но наряд подписчикам не понравился: «Я прошу прощения, Виктория, что с платьем и вашим бюстом? Они не договорились?», — спросила одна из подписчиц. На комментарий инстадива отреагировала довольно жестко: «Главное, чтобы ваше чувство такта договорилось с вашими мозгами». Другие фолловеры также заметили, что у девушки возникли некоторые проблемы с платьем, однако блондинка удалила такие комментарии.