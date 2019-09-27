Пьяный водитель устроил аварию с «ГАЗелью» в Ростове

Авария произошла в четверг вечером на пересечении Зорге и Еременко. Водитель ВАЗа совершил столкновение с грузовой «ГАзелью».
«Водителя легкового автомобиля зажало в салоне, пришлось применять гидравлическое оборудование, чтобы его достать. По словам очевидцев, он был пьяным», — сказано в сообщении.
Отмечается, что у автолюбителя отсутствовала страховка на автомобиль. Автор публикации разместил фото, на котором показал последствия столкновения.
Информации от официальных ведомств не поступало. До этого к двум годам лишения свободы приговорили жителя Новочеркасска за смертельное ДТП.