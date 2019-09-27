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Пьяный водитель устроил аварию с «ГАЗелью» в Ростове

27 сентября 2019, 07:53
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону пьяный водитель легкового автомобиля совершил автоаварию с участием «ГАЗели», сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла в четверг вечером на пересечении Зорге и Еременко. Водитель ВАЗа совершил столкновение с грузовой «ГАзелью».

«Водителя легкового автомобиля зажало в салоне, пришлось применять гидравлическое оборудование, чтобы его достать. По словам очевидцев, он был пьяным», — сказано в сообщении.

Отмечается, что у автолюбителя отсутствовала страховка на автомобиль. Автор публикации разместил фото, на котором показал последствия столкновения.

Информации от официальных ведомств не поступало. До этого к двум годам лишения свободы приговорили жителя Новочеркасска за смертельное ДТП.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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