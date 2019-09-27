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Стало известно, сколько будет получать Мамаев в ФК «Ростов»

27 сентября 2019, 15:06
Фото: instagram.com/mamaev_pavel17
Футбольный клуб «Ростов» и скандально известный полузащитник Павел Мамаев договорились о зарплате, сообщило ФАН.

Клуб готов платить Мамаеву 600 тысяч евро ежегодно, причем контракт предусматривает продление соглашения и бонусы, за счет которых указанная сумма практически удваивается.

Контракт заключат на срок до лета 2021 года после того, как будут готовы меданализы футболиста.

Как стало известно, ФК «Ростов» готов подписать контракт с Мамаевым схеме «2+1», правда, представители клуба назвали переход игрока слухами. От Павла Мамаева после получившей широкий общественный резонанс драки в Москве отказался ФК «Краснодар». Спортсмена вместе с Александром Кокориным приговорили к реальному сроку, но в сентябре 2019 года освободили по УДО.

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