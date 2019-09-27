Стало известно, сколько будет получать Мамаев в ФК «Ростов»

Как стало известно, ФК «Ростов» готов подписать контракт с Мамаевым схеме «2+1», правда, представители клуба назвали переход игрока слухами. От Павла Мамаева после получившей широкий общественный резонанс драки в Москве отказался ФК «Краснодар». Спортсмена вместе с Александром Кокориным приговорили к реальному сроку, но в сентябре 2019 года освободили по УДО.