Стало известно, сколько будет получать Мамаев в ФК «Ростов»

Клуб готов платить Мамаеву 600 тысяч евро ежегодно, причем контракт предусматривает продление соглашения и бонусы, за счет которых указанная сумма практически удваивается.
Контракт заключат на срок до лета 2021 года после того, как будут готовы меданализы футболиста.
Как стало известно, ФК «Ростов» готов подписать контракт с Мамаевым схеме «2+1», правда, представители клуба назвали переход игрока слухами. От Павла Мамаева после получившей широкий общественный резонанс драки в Москве отказался ФК «Краснодар». Спортсмена вместе с Александром Кокориным приговорили к реальному сроку, но в сентябре 2019 года освободили по УДО.