В Ярославле в ИК-1 произошла массовая драка

Как сообщает издание ФедералПресс, инцидент случился на фоне национального конфликта. В правонарушении принимали участие представители народов Северного кавказа и славяне. О точном количестве участников драки неизвестно, однако, по информации источников, в ней участвовали порядка половины заключённых. В результате один из них был госпитализирован.