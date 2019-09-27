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В Ярославле в ИК-1 произошла массовая драка

27 сентября 2019, 11:40
Фото: pxhere.com
В Ярославле на территории колонии ИК-1 произошла массовая драка между заключёнными. Информацию подтвердила адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

Как сообщает издание ФедералПресс, инцидент случился на фоне национального конфликта. В правонарушении принимали участие представители народов Северного кавказа и славяне. О точном количестве участников драки неизвестно, однако, по информации источников, в ней участвовали порядка половины заключённых. В результате один из них был госпитализирован.

Представители УФСИН по региону сообщили, что причиной конфликта стали личные обиды между двумя осуждёнными. На данный момент специалисты оказали всем пострадавшим необходимую помощь.

#Новости#Происшествия
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