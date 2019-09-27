Жителя Ростовской области осудили за уклонение от исправительных работ

Мужчину приговорили к наказанию в виде исправительных работ сроком 6 месяцев с удержанием 10% в доход государства. При этом осужденный неоднократно пропускал исправительные работы без уважительной причины.
Учитывая нежелание дончанина исполнять решение суда, исправительные работы заменили на реальный срок с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Ранее в Ростове к 15 годам колонии строгого режима приговорили отбывающего срок за другое преступление Вазгена Загарьяна. Приговор вынесли за содействие террористической деятельности, а также нападение на инспектора.