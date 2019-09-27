rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жителя Ростовской области осудили за уклонение от исправительных работ

27 сентября 2019, 10:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
К реальному сроку приговорили жителя Целинского районного за уклонение от исправительных работ, сообщило ГУФСИН по Ростовской области.

Мужчину приговорили к наказанию в виде исправительных работ сроком 6 месяцев с удержанием 10% в доход государства. При этом осужденный неоднократно пропускал исправительные работы без уважительной причины.

Учитывая нежелание дончанина исполнять решение суда, исправительные работы заменили на реальный срок с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ранее в Ростове к 15 годам колонии строгого режима приговорили отбывающего срок за другое преступление Вазгена Загарьяна. Приговор вынесли за содействие террористической деятельности, а также нападение на инспектора.

Материалы по теме
В Ростове осудили планировавшего теракт мужчинуСотрудника Госинспекции труда осудили в Ростове за взяткуБывшего главного архитектора осудили под Ростовом за поборы
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28