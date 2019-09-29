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Ростовчанка Диброва заявила, что работает с 13 лет

29 сентября 2019, 20:29
Фото: @polinadibrova
Модель Полина Диброва из Ростова-на-Дону рассказала, что ее трудовой стаж начался с 13 лет, говорится в Instagram девушки.

Диброва составила 17 фактов о своей жизни и решила ими поделиться с подписчиками. Она рассказала, что в 13 лет устроилась на работу, так как родители не хотели покупать ей телефон.

Ростовчанка добавила, что гаджет ей удалось приобрести. Кем именно она работала, остается загадкой.

Также, по словам Дибровой, ранее ее дразнили из-за больших зубов, роста и бюста. Она была выше почти всех мальчиков в классе и не носила каблуки.

«Однажды на День Святого Валентина я получила около 100 валентинок… Стала лидером школы», — поделилась воспоминаниями ростовчанка.

Она добавила, что больше всего в детстве любила бананы.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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