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Супруга Мамаева рассказала о реакции фанатов на его в переход в ФК «Ростов»

29 сентября 2019, 09:33
Фото: alana_mamaeva/instagram
Супруга скандально известного футболиста Павла Мамаева Алана рассказала, как отреагировали болельщики на его подписание контракта с ФК «Ростов», сообщается в Instagram девушки.

Мамаева опубликовала видео, на котором показала стадион «Ростов-Арена». На нем множество болельщиков хлопали в ладоши и кричали «Паша Мамаев».

Ролик набрал почти 28 тысяч просмотров. Пользователи в комментариях поддержали игрока и пожелали ему удачи.

Напомним, в пятницу Мамаев подписал контракт с клубом на два года, в данный момент ему назначили индивидуальные тренировки. В субботу состоялась игра с «Динамо», в которой ростовчане победили со счетом 3:0.

Мамаев стал широко известен после избиения людей в центре Москвы. Он несколько месяцев провел в колонии.

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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