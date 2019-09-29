Супруга Мамаева рассказала о реакции фанатов на его в переход в ФК «Ростов»

Мамаева опубликовала видео, на котором показала стадион «Ростов-Арена». На нем множество болельщиков хлопали в ладоши и кричали «Паша Мамаев».
Ролик набрал почти 28 тысяч просмотров. Пользователи в комментариях поддержали игрока и пожелали ему удачи.
Напомним, в пятницу Мамаев подписал контракт с клубом на два года, в данный момент ему назначили индивидуальные тренировки. В субботу состоялась игра с «Динамо», в которой ростовчане победили со счетом 3:0.
Мамаев стал широко известен после избиения людей в центре Москвы. Он несколько месяцев провел в колонии.