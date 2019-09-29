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Таганрожец Павел Деревянко показал себя в образе фрика

29 сентября 2019, 20:13
Фото: pablo_derevyanko/istagram
Актер Павел Деревянко из Таганрога Ростовской области опубликовал фото, на котором он в образе фрика, снимок появился в Instagram артиста.

Деревянко написал, что находится в Лос Анджелесе и решил прогуляться «по самому фриковому и опасному району». Также он разместил фото со своей экскурсии.

На артисте надета яркая одежда, в том числе разноцветная рубашка и желтые штаны. В качестве обуви он выбрал кроссовки на большой платформе.

Пользователям в комментариях понравился новый стиль актера. «Вы, Павел, как всегда, неподражаемы. Это очень смело», — прозвучало в комментариях.

«Первый раз посмеялась сегодня. Павел, вы уникальный человек и артист», — заявила одна из подписчиц.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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