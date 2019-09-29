Таганрожец Павел Деревянко показал себя в образе фрика

Деревянко написал, что находится в Лос Анджелесе и решил прогуляться «по самому фриковому и опасному району». Также он разместил фото со своей экскурсии.
На артисте надета яркая одежда, в том числе разноцветная рубашка и желтые штаны. В качестве обуви он выбрал кроссовки на большой платформе.
Пользователям в комментариях понравился новый стиль актера. «Вы, Павел, как всегда, неподражаемы. Это очень смело», — прозвучало в комментариях.
«Первый раз посмеялась сегодня. Павел, вы уникальный человек и артист», — заявила одна из подписчиц.