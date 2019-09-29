Тело убитого мужчины нашли ростовчане на улице

«Страшные вещи творятся в Ростове. Утром в субботу на Вавилова нашли тело мужчины без скальпа», — написал автор публикации.
Он добавил фото, на котором показал место обнаружения тела. Пользователи в комментариях написали, что здесь произошла ссора между двумя мужчинами, которая переросла в драку и закончилась убийством.
Некоторые рассказали, что знали убитого лично. «Очень хороший был человек, очень жалко его, лично знала. Этот мужчина даже мухи не обидит, вот такая судьба, бедный», — прозвучало в комментариях.
Информации от официальных ведомств не поступало.