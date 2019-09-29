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Тело убитого мужчины нашли ростовчане на улице

29 сентября 2019, 12:25
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону местные жители увидели на улице тело мужчины, который, по их мнению, был убит, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

«Страшные вещи творятся в Ростове. Утром в субботу на Вавилова нашли тело мужчины без скальпа», — написал автор публикации.

Он добавил фото, на котором показал место обнаружения тела. Пользователи в комментариях написали, что здесь произошла ссора между двумя мужчинами, которая переросла в драку и закончилась убийством.

Некоторые рассказали, что знали убитого лично. «Очень хороший был человек, очень жалко его, лично знала. Этот мужчина даже мухи не обидит, вот такая судьба, бедный», — прозвучало в комментариях.

Информации от официальных ведомств не поступало.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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