Эксперты БКС Брокер стали лидерами рейтинга Медиалогии по финансовому сектору

Специалисты компании консультируют заказчиков не только по внутреннему рынку, но и по ключевым международным площадкам. “БКС Брокер” дает рекомендации по широкому диапазону акций, облигаций, ETF, других производных финансовых инструментов, оценивает их риск, чтобы клиент мог в онлайн-режиме получить своевременные руководства к действию.