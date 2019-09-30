Эксперты БКС Брокер стали лидерами рейтинга Медиалогии по финансовому сектору

Два десятилетия эксперты и аналитики БКС работают почти круглые сутки во всех одиннадцати часовых поясах, чтобы закрыть потребности рынка в России, следят за последними событиями на фондовых биржах США и Китая, пишет NewsNN.
Клиенты “БКС Брокер” могут оперативно получить самые актуальные данные в приложении на мобильном телефоне или в торговом терминале QUIK и на сайте БКС Экспресс. Важный принцип, которому следуют в “БКС Брокер”, – публичность. Специалисты компании всегда готовы проконсультировать по любой экономической теме.
Фондовый рынок сложен, он требует непрерывного анализа и прогнозирования. Необходимо неизменно держать руку на пульсе – следить за движением валютных пар, быть в курсе событий экономической, политической и социальной жизни.
Кроме того, на мировые ценные бумаги влияют геополитические процессы, катастрофы, военные конфликты и другие экстренные события. В связи с этим создание инвестиционных идей – процесс, требующий специальных навыков. Аналитики “БКС Брокер” умеют найти и выбрать среди множества вариантов ту единственную инвестиционную идею, которая гарантированно увеличит вложения клиентов.
Специалисты компании консультируют заказчиков не только по внутреннему рынку, но и по ключевым международным площадкам. “БКС Брокер” дает рекомендации по широкому диапазону акций, облигаций, ETF, других производных финансовых инструментов, оценивает их риск, чтобы клиент мог в онлайн-режиме получить своевременные руководства к действию.
Столь высокая оценка в рейтинге цитируемости – это в первую очередь результат медийной прозрачности “БКС Брокер”. Первая строчка среди серьезных соперников – это справедливый успех компании, которая заботится о своих клиентах.