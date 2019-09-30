Глава ассоциации «Станкоинструмент» посетил ЮЗТС в Краснодаре

Президент ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Самодуров принял участие в заседании совета директоров на базе завода «Зарем» в Майкопе. После этого он посетил Краснодар, где ознакомился с возрожденным производством на ООО «Южный завод тяжелого станкостроения». Это предприятие было создано на базе легендарного Завода имени Г. М. Седина в 2016 году после нескольких лет фактического простоя.