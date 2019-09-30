Глава ассоциации «Станкоинструмент» посетил ЮЗТС в Краснодаре

Президент ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Самодуров принял участие в заседании совета директоров на базе завода «Зарем» в Майкопе. После этого он посетил Краснодар, где ознакомился с возрожденным производством на ООО «Южный завод тяжелого станкостроения». Это предприятие было создано на базе легендарного Завода имени Г. М. Седина в 2016 году после нескольких лет фактического простоя.
Глава отраслевой ассоциации высоко оценил проделанную за три года работу.«На заводе Седина я бывал десятки раз. Очень приятно удивлен и обрадован тем, что сегодня происходит возрождение краснодарского станкостроения», — сказал Георгий Самодуров.
По его словам, восстановление краснодарского завода отражает общероссийский тренд на восстановление потенциала отечественного станкостроения. Последние десятилетия отрасль переживала не лучшие времена, но сейчас показывает рост, отметил Самодуров.
«Российское станкостроение переживает непростые времена, тем не менее за последние 4-5 лет мы отмечаем ежегодный рост и увеличение производства металлообрабатывающего оборудования», — сказал глава профессионального объединения.Генеральный директор ООО «ЮЗТС» Дмитрий Дмитренко в свою очередь напомнил, что предприятие уже вовсю участвует в отраслевых выставках и может удивить профессиональное сообщество новыми разработками.
Напомним, что летом 2019 года один из станков ЮЗТС был отправлен в Латвию, открыв таким образом экспортное направление деятельности.
Всего с начала этого года кубанские станкостроители отгрузили шесть высокотехнологичных металлообрабатывающих станков с ЧПУ.