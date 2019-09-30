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Малиновского и Пшеничная останутся без воды в Ростове

30 сентября 2019, 08:28
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону в октябре на сутки отключат воду на нескольких улицах, в том числе Малиновского, сообщает «Ростовводоканал».

Воду отключат на улице Малиновского, 45, 43, 84 и в садовом товариществе «Персональных пенсионеров». Также ограничения будут действовать на улице Пшеничной.

Кроме того, без водоснабжения останутся садовые товарищества «Локомотив», «Ростов-Главный», «Пролетарский молот». Воды не будет с 09.00 мск 2 октября до 09.00 3 октября.

В это время пройдут работы, связанные с переврезкой водопровода диаметром 600 миллиметров.

Ранее говорилось, что объемы потребляемой сельхозпроизводителями воды намерены сократить в Ростовской области.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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