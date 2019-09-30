Малиновского и Пшеничная останутся без воды в Ростове

Воду отключат на улице Малиновского, 45, 43, 84 и в садовом товариществе «Персональных пенсионеров». Также ограничения будут действовать на улице Пшеничной.
Кроме того, без водоснабжения останутся садовые товарищества «Локомотив», «Ростов-Главный», «Пролетарский молот». Воды не будет с 09.00 мск 2 октября до 09.00 3 октября.
В это время пройдут работы, связанные с переврезкой водопровода диаметром 600 миллиметров.
Ранее говорилось, что объемы потребляемой сельхозпроизводителями воды намерены сократить в Ростовской области.