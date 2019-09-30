Мамаев рассказал, как он с Кокориным «докатился» до колонии

Девушка спросила, как Мамаев и Fktrcfylh Кокорин «докатились» до тюрьмы. Ее супруг отказался отвечать по поводу своего друга. Про себя он заявил, что так бывает и ошибаются все. Он попросил остальных не копаться в «грязном белье» и разобраться в себе.