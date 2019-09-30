Мамаев рассказал, как он с Кокориным «докатился» до колонии

Девушка спросила, как Мамаев и Fktrcfylh Кокорин «докатились» до тюрьмы. Ее супруг отказался отвечать по поводу своего друга. Про себя он заявил, что так бывает и ошибаются все. Он попросил остальных не копаться в «грязном белье» и разобраться в себе.
Мамаев добавил, что попытается разобраться в себе и своей семье, так как у них многое было не так. По словам футболиста, многое предстоит изменить.
«У меня есть желание сделать все таким образом, чтобы мы были счастливы», — подытожил спортсмен.
Напомним, Мамаева и Кокорина осудили за избиение людей в центре Ростова. На прошлой неделе он подписал контракт с «Ростовом».