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Мамаев рассказал, как он с Кокориным «докатился» до колонии

30 сентября 2019, 14:02
Фото: ПЛАСТИКА / youtube.com
Игрок футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев рассказал, как попал в тюрьму, интервью опубликовала в Youtube супруга спортсмена Алана.

Девушка спросила, как Мамаев и Fktrcfylh Кокорин «докатились» до тюрьмы. Ее супруг отказался отвечать по поводу своего друга. Про себя он заявил, что так бывает и ошибаются все. Он попросил остальных не копаться в «грязном белье» и разобраться в себе.

Мамаев добавил, что попытается разобраться в себе и своей семье, так как у них многое было не так. По словам футболиста, многое предстоит изменить.

«У меня есть желание сделать все таким образом, чтобы мы были счастливы», — подытожил спортсмен.

Напомним, Мамаева и Кокорина осудили за избиение людей в центре Ростова. На прошлой неделе он подписал контракт с «Ростовом».

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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