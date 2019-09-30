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Монополия РТС-Тендер может парализовать экономическое развитие регионов

30 сентября 2019, 15:17
Фото: pxhere.com
Сентябрь 2020 года - дата проведения выборов в 17 российских регионах. Компания «Минченко Консалтинг» подготовила рейтинг политической устойчивости губернаторов. Согласно документу 11 действующих глав регионов могут покинуть свои посты.

Как сообщают «Новые известия», основными претендентами на отставку являются глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Доверие к Темрезову заметно упало после скандала с кланом Арашуковых. Еще несколько руководителей, которые являются претендентами на отставку, были замешаны в разбирательствах вокруг мусорных полигонов и конфликтах с силовыми структурами. Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что центр при принятии решения будет оценивать работу губернаторов с учетом возникших проблем и неочевидных межэлитных договоренностей.

Основной критерий, обеспечивающий стабильность развития регионов, - эффективность проведения госзапукок. Это создается бесперебойной работой ЭТП (электронных торговых площадок) и высокой конкуренцией. Часть регионов предпочитает лишь одну - “РТС-Тендер”. В случае сбоя закупки региона полностью заморозятся. Кроме этого, негативно влияет на конкурентоспособность тот факт, что доступ к участию в госзакупках получают только зарегистрированные на “РТС-Тендере” компании.

На сегодняшний день с “РТС-Тендером” сотрудничают Московская, Ростовская, Калининградская, Новосибирская, Волгоградская, Омская, Белгородская, Свердловская, Магаданская, Оренбургская и Вологодская области, Забайкальский и Краснодарский края, а также республики Карелия и Саха. И у ФАС регулярно возникают вопросы к проведению закупочных процедур в этих регионах.

Один из экспертов близкой к рынку электронных закупок компании отмечает, что обычно речь идет о взаимодействии в ИТ-сфере. Предметом соглашения никогда не бывает размещение закупок всеми компаниями региона на той или иной ЭТП. Ведь по закону это будет расцениваться как ограничение конкуренции.

По словам эксперта, распоряжение о размещении всех госзакупок на одной площадке можно дать устно. Хотя оно не имеет юридической силы, его вряд ли кто-то будет подвергать сомнению. Однако, с правовой точки зрения, ситуация может стать недоказуемой.

#Новости#Общество
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