Монополия РТС-Тендер может парализовать экономическое развитие регионов

Один из экспертов близкой к рынку электронных закупок компании отмечает, что обычно речь идет о взаимодействии в ИТ-сфере. Предметом соглашения никогда не бывает размещение закупок всеми компаниями региона на той или иной ЭТП. Ведь по закону это будет расцениваться как ограничение конкуренции.