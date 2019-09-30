Монополия РТС-Тендер может парализовать экономическое развитие регионов

Как сообщают «Новые известия», основными претендентами на отставку являются глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Доверие к Темрезову заметно упало после скандала с кланом Арашуковых. Еще несколько руководителей, которые являются претендентами на отставку, были замешаны в разбирательствах вокруг мусорных полигонов и конфликтах с силовыми структурами. Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что центр при принятии решения будет оценивать работу губернаторов с учетом возникших проблем и неочевидных межэлитных договоренностей.
Основной критерий, обеспечивающий стабильность развития регионов, - эффективность проведения госзапукок. Это создается бесперебойной работой ЭТП (электронных торговых площадок) и высокой конкуренцией. Часть регионов предпочитает лишь одну - “РТС-Тендер”. В случае сбоя закупки региона полностью заморозятся. Кроме этого, негативно влияет на конкурентоспособность тот факт, что доступ к участию в госзакупках получают только зарегистрированные на “РТС-Тендере” компании.
На сегодняшний день с “РТС-Тендером” сотрудничают Московская, Ростовская, Калининградская, Новосибирская, Волгоградская, Омская, Белгородская, Свердловская, Магаданская, Оренбургская и Вологодская области, Забайкальский и Краснодарский края, а также республики Карелия и Саха. И у ФАС регулярно возникают вопросы к проведению закупочных процедур в этих регионах.
Один из экспертов близкой к рынку электронных закупок компании отмечает, что обычно речь идет о взаимодействии в ИТ-сфере. Предметом соглашения никогда не бывает размещение закупок всеми компаниями региона на той или иной ЭТП. Ведь по закону это будет расцениваться как ограничение конкуренции.
По словам эксперта, распоряжение о размещении всех госзакупок на одной площадке можно дать устно. Хотя оно не имеет юридической силы, его вряд ли кто-то будет подвергать сомнению. Однако, с правовой точки зрения, ситуация может стать недоказуемой.