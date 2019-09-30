Новые троллейбусы Ростов получит в течение месяца

Новые машины будут оснащены автономным ходом. При этом, по словам генерального директора МУП «Ростовская транспортная компания» Юрия Овчинникова, тариф в электротранспорте изменяться не будет. Известно, что троллейбусы будут работать на маршрутах, соединяющих микрорайоны Александровка, Каменка и Военвед с центральной частью Ростова.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону выделили более 429 миллионов рублей на закупку новых 20 троллейбусов. Для поставки транспорта были проведены торги, победителем стала компания «Авторитет». Она является дилером предприятия «МАЗ» в Белоруссии.