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Новые троллейбусы Ростов получит в течение месяца

30 сентября 2019, 20:18
Фото: pixabay.com
До конца октября 2019 года подвижной состав общественного транспорта Ростова-на-Дону пополнят 20 новых троллейбусов, сообщает ИА Regnum.

Новые машины будут оснащены автономным ходом. При этом, по словам генерального директора МУП «Ростовская транспортная компания» Юрия Овчинникова, тариф в электротранспорте изменяться не будет. Известно, что троллейбусы будут работать на маршрутах, соединяющих микрорайоны Александровка, Каменка и Военвед с центральной частью Ростова.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону выделили более 429 миллионов рублей на закупку новых 20 троллейбусов. Для поставки транспорта были проведены торги, победителем стала компания «Авторитет». Она является дилером предприятия «МАЗ» в Белоруссии.

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