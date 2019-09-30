Новый маршрут к микрорайону «Красный Аксай» появится в Ростове

Маршрут свяжет «Красный Аксай» с ГПЗ-10. Кроме того, в городе продлят автобус № 76 гребной канал — Рабочий городок до ЖК «Соловьиная роща».
Департамент транспорта Ростова предложил изменить схемы движения более чем десяти автобусных маршрутов, которые нерентабельны или дублируют друг друга. В частности, планируют объединить маршруты № 10 и № 10а, которые нерентабельны по отдельности. Один из маршрутов идет от Суворовского до Стройгородка, а другой от Стройгородка до ГПЗ-10.
Ранее стало известно, что в Ростове к аэропорту Платов будут ходить шесть новых автобусов марки Yutong. Новый транспорт выйдет на улицы города 5 октября.