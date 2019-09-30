Осеннюю вакцинацию диких животных от бешенства начали в Ростовской области

Posted 30 сентября 2019, 13:09
Published 30 сентября 2019, 13:09
Modified 24 декабря 2024, 18:17
Updated 24 декабря 2024, 18:17
Ветеринары начали раскладывать приманки с вакциной от заболевания в местах скопления лис, волков, барсуков, а также в норах.
Это второй этап вакцинации, первый прошел весной. Работа ветеринаров дает видимые результаты, с начала 2019 года в Ростовской области зафиксировали всего три случая заболевания бешенством.
Ранее ветеринаров обеспокоило нашествие лисиц в Волгодонске. В городе часто видят этих животных, при этом свободно разгуливающие по улицам лисы могут быть переносчиками бешенства и других заболеваний.