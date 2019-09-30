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Posted 30 сентября 2019, 13:09

Published 30 сентября 2019, 13:09

Modified 24 декабря 2024, 18:17

Updated 24 декабря 2024, 18:17

Осеннюю вакцинацию диких животных от бешенства начали в Ростовской области

30 сентября 2019, 13:09
В Ростовской области стартовала вакцинация от бешенства диких плотоядных животных, сообщила региональная станция по борьбе с болезнями животных.

Ветеринары начали раскладывать приманки с вакциной от заболевания в местах скопления лис, волков, барсуков, а также в норах.

Это второй этап вакцинации, первый прошел весной. Работа ветеринаров дает видимые результаты, с начала 2019 года в Ростовской области зафиксировали всего три случая заболевания бешенством.

Ранее ветеринаров обеспокоило нашествие лисиц в Волгодонске. В городе часто видят этих животных, при этом свободно разгуливающие по улицам лисы могут быть переносчиками бешенства и других заболеваний.

#Общество#Новости
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