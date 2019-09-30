Поддержать молодежные МФЦ призвал Василий Голубев

Кроме того, уже с 2020 года в регионе начнут внедрять новый механизм координации молодежной политики.
При этом губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил на федеральном уровне рассмотреть возможность внедрения механизма системной поддержки молодежных многофункциональных центров в субъектах РФ. Делать это предлагается в рамках грантового конкурса молодежных инициатив.
Отмечается, что в Ростовской области на поддержку молодежных инициатив за два года направили более 200 миллионов рублей.
В Ростовской области последовательно реализуется программа поддержки молодежных инициатив. Так, по государственной программе «Молодежь Ростовской области» в 2017 году было направлено 96,1 милллиона рублей, в 2018-м — 113 миллионов рублей, план этого года — 161 миллион рублей.
За 2018–2019 годы Ростовская область дважды становилась победителем всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства.
В сентябре в Неклиновском районе прошел финал интеллектуального состязания молодежи на знание избирательного процесса. Победителем чемпионата «ГлаголЪ» стала сборная представителей разных городов «Эксперты». Ребята стали сильней сборных будущих врачей и управленцев, на втором месте оказалась команда «Бюджетники».