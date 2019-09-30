Поддержать молодежные МФЦ призвал Василий Голубев

В Ростовской области последовательно реализуется программа поддержки молодежных инициатив. Так, по государственной программе «Молодежь Ростовской области» в 2017 году было направлено 96,1 милллиона рублей, в 2018-м — 113 миллионов рублей, план этого года — 161 миллион рублей.