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Поддержать молодежные МФЦ призвал Василий Голубев

30 сентября 2019, 09:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области до конца года закончат создание дорожной карты развития инфраструктуры молодежной политики, сообщило региональное правительство.

Кроме того, уже с 2020 года в регионе начнут внедрять новый механизм координации молодежной политики.

При этом губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил на федеральном уровне рассмотреть возможность внедрения механизма системной поддержки молодежных многофункциональных центров в субъектах РФ. Делать это предлагается в рамках грантового конкурса молодежных инициатив.

Отмечается, что в Ростовской области на поддержку молодежных инициатив за два года направили более 200 миллионов рублей.

В Ростовской области последовательно реализуется программа поддержки молодежных инициатив. Так, по государственной программе «Молодежь Ростовской области» в 2017 году было направлено 96,1 милллиона рублей, в 2018-м — 113 миллионов рублей, план этого года — 161 миллион рублей.

За 2018–2019 годы Ростовская область дважды становилась победителем всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства.

В сентябре в Неклиновском районе прошел финал интеллектуального состязания молодежи на знание избирательного процесса. Победителем чемпионата «ГлаголЪ» стала сборная представителей разных городов «Эксперты». Ребята стали сильней сборных будущих врачей и управленцев, на втором месте оказалась команда «Бюджетники».

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