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Президент ФК «Ростов» рассказал о физической форме Мамаева после колонии

30 сентября 2019, 10:48
Фото: fc-rostov.ru
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц заявил, что освободившийся из колонии Павел Мамаев находится в хорошей физической форме, сообщается на сайте клуба.

Напомним, Мамаев несколько месяцев находился в колонии за избиение людей в центре Москвы. Он потерял контракт с «Краснодаром» и перешел в «Ростов».

Главный тренер ростовского клуба Валерий Крапин рассказал, что его судимость осталась в прошлом. Переход Мамаева в состав донского клуба прокомментировал также Арташес Арутюнянц.

Арутюнянц рассказал, что Мамаев прошел медицинское обследование и у него прекрасное физическое состояние. Врачи дали положительное заключение.

По словам президента, футболист является профессиональным игроком уровня национальной сборной.

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#Новости#Илья Ульянов#Спорт
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