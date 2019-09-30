Президент ФК «Ростов» рассказал о физической форме Мамаева после колонии

Напомним, Мамаев несколько месяцев находился в колонии за избиение людей в центре Москвы. Он потерял контракт с «Краснодаром» и перешел в «Ростов».
Главный тренер ростовского клуба Валерий Крапин рассказал, что его судимость осталась в прошлом. Переход Мамаева в состав донского клуба прокомментировал также Арташес Арутюнянц.
Арутюнянц рассказал, что Мамаев прошел медицинское обследование и у него прекрасное физическое состояние. Врачи дали положительное заключение.
По словам президента, футболист является профессиональным игроком уровня национальной сборной.