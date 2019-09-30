Трое ростовчан с радио обокрали ювелирный магазин на 10 млн рублей

Фигуранты взломали замок двери магазина «Остров сокровищ» на улице Пионерской. Они забрали украшения на сумму более 10,7 миллиона рублей.
Подозреваемые скрылись, хотя торговая точка была под охраной ЧОПа. По записям с камер видеонаблюдения удалось установить приметы злоумышленников.
Двое мужчин плотного телосложения, ростом около 1,8 метра. Третий оказался ниже подельников, у него была радиостанция.
«Скорее всего, мужчины отслеживали реакцию ЧОПа на срабатывание тревожной кнопки при взломе двери. По факту случившегося завели уголовное дело», — сказано в сообщении.
Отмечается, что максимальное наказание составляет 10 лет заключения.