В Ростове определили лучших горных велосипедистов: фоторепортаж

Победитель в категории «Мастера М-2» (для мужчин старше 40) Роман Степанов рассказал, что тоже не является профессионалом. «Катаюсь в свободное время пару лет, делаю где-то два тренировочных выезда в неделю, по рощам и полям. Сюда приезжал на тренировку, мне понравилось», — добавил он. Как отметил велосипедист, ему приятно, что люди из ближайших домов смотрят соревнования и сами могут здесь заниматься. Он предположил, что на базе этой трассы в будущем организуют велоклуб.