В Ростове определили лучших горных велосипедистов: фоторепортаж

За призы пришли посоревноваться около ста спортсменов: любителей и профессионалов. Корреспондент RostovGazeta узнал, что далось участникам сложнее всего и что они думают о трассе.
Где катались
По словам организатора кубка города по маунтинбайку Ильи Кругляка, такие соревнования проводят восемь сезонов подряд. Второй раз это происходит на новой велотрассе — площадку создал застройщик ЖК «Суворовский» всего полтора года назад.
«На данный момент это лучшее место, где можно потренироваться на горном велосипеде. Трасса достаточно длинная — больше пяти километров, есть хороший рельеф со спусками и подъемами, сложные технические элементы: ступени, камни, крутые повороты», — рассказал он. При этом трассу продолжают строить, любой житель города может создать здесь дополнительное препятствие.
По словам Кругляка, на юге — в Краснодаре и Ставрополе — используют имеющиеся тропинки в лесах. «Там трассы с технической стороны проезжать сложнее, но нужно выезжать за пределы города. А здесь плюс в том, что это в Ростове. Дома сел на велосипед, доехал, покатался и вернулся обратно», — считает организатор.
Кто соревновался
Как рассказал Кругляк, формат этого кубка похож на предыдущие соревнования. «Сегодня достаточно много участников, которые приехали из области и более далеких городов, например, Грозного. Всего в соревнованиях приняли участие более 100 человек», — рассказал он.
Сначала на трассу вышли дети от одного до пяти лет, они ездили на беговелах (велосипедах без педалей). Потом — дети с пяти до 14 лет на велосипедах. «И основной заезд — взрослые, с 14 и старшему участнику, наверное, 65», — заключил Кругляк.
Даниил Медведев приехал к финишу первым среди спортсменов 14-17 лет. «Мог бы проехать еще лучше: с гравия соскальзывал велосипед, поэтому медленнее получилось. Вообще, учусь в училище Олимпийского резерва, десять лет занимаюсь шоссейным велоспортом. На этой трассе второй раз, сегодня лучше шла нога, чем во время предыдущих соревнований», — сказал он.
Офисный работник Татьяна Тихоньчук рассказала, что в свободное время ездит с клубом «Катуха» в горы «для души». «Я обычно замыкаю группу, подбадриваю. Мы ездили в Северную Осетию, Крым, Грузию, Кавказ. Все горы разные, красивые.», — добавила девушка. Самым красивым местом, в котором ей удалось побывать, Татьяна назвала плато Бермамыт, которое находится за Кисловодском. «Туда ведет 30 километров подъема. Он пологий, но затяжной. И на вершине открывается потрясающий вид на все плато. Передать словами это невозможно, туда приезжаешь и стоишь молча, любуясь», — поделилась собеседница.
Она рассказала, что это ее первые соревнования, раньше она участвовала только в заездах с группой. «Трасса отличная, хотя для меня есть сложные участки. Очень устала, если честно. Но это хорошая проверка своих сил: преодолевая сложные участки, ты себя преодолеваешь. Я вот сегодня научилась съезжать с горки. Раньше всегда катила велосипед рядышком на крутых спусках», — отметила девушка.
Победитель в категории «Мастера М-2» (для мужчин старше 40) Роман Степанов рассказал, что тоже не является профессионалом. «Катаюсь в свободное время пару лет, делаю где-то два тренировочных выезда в неделю, по рощам и полям. Сюда приезжал на тренировку, мне понравилось», — добавил он. Как отметил велосипедист, ему приятно, что люди из ближайших домов смотрят соревнования и сами могут здесь заниматься. Он предположил, что на базе этой трассы в будущем организуют велоклуб.
Соревнования прошли в 12 номинациях среди подростков и взрослых людей и восьми среди детей на беговелах. Самые маленькие спортсмены получили памятные игрушки, грамоты и медали. Дети постарше — денежное вознаграждение от спонсоров (три тысячи первое место, полторы — второе, третье — 500 рублей) и сертификаты от магазина «Триал-Спорт». Такие же призы вручили взрослым участникам.