Вице-губернатором Ростовской области может стать замглавы «Росморречфлота»

По информации издания, Вовк может покинуть свой текущий пост ради новой должности. Также анонсированы кадровые перестановки в самом агентстве.
«Являющийся замглавы Минтранспорта и одновременно главой „Росморречфлота“ Юрий Цветков может остаться в министерстве. Агенство же при этом, возможно, возглавит замглавы „Росморречфлота“ Захарий Джиоев», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас Джиоев занимается морскими портами и развитием инфраструктуры. По данным издания, причинами перестановок могут стать проблемы с реализацией крупного проекта — Багаевского гидроузла на Дону.
Добавим, что Вовк находится на своем посту с конца 2020 года.