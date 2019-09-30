Вице-губернатором Ростовской области может стать замглавы «Росморречфлота»

«Являющийся замглавы Минтранспорта и одновременно главой „Росморречфлота“ Юрий Цветков может остаться в министерстве. Агенство же при этом, возможно, возглавит замглавы „Росморречфлота“ Захарий Джиоев», — сказано в сообщении.