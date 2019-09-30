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Вице-губернатором Ростовской области может стать замглавы «Росморречфлота»

30 сентября 2019, 11:46
Фото: mintrans.ru
Заместителя главы «Росморречфлота» Виктора Вовка могут назначить на должность вице-губернатора Ростовской области, пишет «Коммерсант».

По информации издания, Вовк может покинуть свой текущий пост ради новой должности. Также анонсированы кадровые перестановки в самом агентстве.

«Являющийся замглавы Минтранспорта и одновременно главой „Росморречфлота“ Юрий Цветков может остаться в министерстве. Агенство же при этом, возможно, возглавит замглавы „Росморречфлота“ Захарий Джиоев», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас Джиоев занимается морскими портами и развитием инфраструктуры. По данным издания, причинами перестановок могут стать проблемы с реализацией крупного проекта — Багаевского гидроузла на Дону.

Добавим, что Вовк находится на своем посту с конца 2020 года.

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#Новости#Илья Ульянов#Политика
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