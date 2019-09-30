Жители Ростова смогут сэкономить 130 тыс руб при покупке квартиры

Предложение действительно для домов в жилых районах Платовский и Суворовский, при покупке до 30 октября 2019 года клиенты получат скидку от 500 до 1,5 тысячи рублей за квадратный метр.
Все квартиры продаются с отделкой из экологически чистых материалов и расположены в жилых районах с развитой инфраструктурой.
Для участия в акции необходимо оставить заявку, после чего сотрудники центра продаж помогут с выбором квартиры и ее оформлением в максимально короткий срок.
Кроме того, в акции участвуют квартиры в других городах, где «ВКБ-новостройки» строит жилье — Краснодаре, Анапе и Новороссийске.