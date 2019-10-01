«Бабье лето» придет в Ростовскую область с середины рабочей недели

В Ростове октябрь начнется с ливней и прохлады, но уже 2 октября воздух прогреется до +27 С и выглянет солнце, такая погода продержится до выходных.
Придет «бабье лето» к середине рабочей недели и в Таганрог, самым теплым окажется четверг, когда температура воздуха в городе достигнет +25 С. Солнечная сухая погода продержится в Таганроге до выходных.
В Новочеркасске уже в среду потеплеет до +21 С, а со среды в городе установится почти летняя погода с температурой воздуха +25 С…+27 С.
Впрочем, уже в выходные в регион вновь придут дожди и температура воздуха понизится до +15 С.+19С.