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«Бабье лето» придет в Ростовскую область с середины рабочей недели

1 октября 2019, 06:44
Фото: pixabay.com
К середине рабочей недели в Ростовской области ощутимо потеплеет, в регионе установится сухая ясная погода, сообщил региональный Гидрометцентр.

В Ростове октябрь начнется с ливней и прохлады, но уже 2 октября воздух прогреется до +27 С и выглянет солнце, такая погода продержится до выходных.

Придет «бабье лето» к середине рабочей недели и в Таганрог, самым теплым окажется четверг, когда температура воздуха в городе достигнет +25 С. Солнечная сухая погода продержится в Таганроге до выходных.

В Новочеркасске уже в среду потеплеет до +21 С, а со среды в городе установится почти летняя погода с температурой воздуха +25 С…+27 С.

Впрочем, уже в выходные в регион вновь придут дожди и температура воздуха понизится до +15 С.+19С.

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