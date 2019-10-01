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Долгострои в Ростовской области будут вносить в реестр проблемных объектов

1 октября 2019, 20:21
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области в единый реестр проблемных объектов будут включать дома, которые не сдали в срок, пишет региональное правительство.

Нововведение упростит процедуру признания статуса обманутого дольщика. Теперь людям не нужно будет собирать для этого документы.

В новом законе определены несколько критериев, по которым долгострой может попасть в этот реестр. В том числе, если застройщик затянул сроки более чем на шесть месяцев.

На данный момент в Ростовской области существуют несколько способов, которые помогают дольщикам решать проблемы. К примеру, открывают специальные кооперативы, в которых числятся будущие жильцы. Строительные работы при этом завершаются за счет субсидии из бюджета.

Всего в области в текущем году на помощь пострадавшим дольщикам потратят примерно один миллиард рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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