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Генконсульство Армении опровергло избиение пациента ростовскими врачами

1 октября 2019, 14:38
Фото: vk.com/rostovnadonu
Информация о том, что в больнице Ростова-на-Дону врач ударила пациента, не соответствует действительности, сообщается на сайте Генкосульства Армении.

Напомним, что Интернете появилась информация о молодом человеке, который попал в больницу из-за удара током. Говорилось, что он кричал во сне, и за это его якобы ударил врач.

На эту ситуацию отреагировали сотрудники Генконсульства, которые дважды навестили пациента. Он опроверг информацию об избиении и плохом отношении врачей.

В данный момент парень находится в тяжелом состоянии, на вторник у него назначена операция по пересадке кожи. Генконсульство пожелало ему выздоровления.

Ранее по данному факту проверочные мероприятия начали сотрудники полиции.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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