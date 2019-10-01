Генконсульство Армении опровергло избиение пациента ростовскими врачами

Напомним, что Интернете появилась информация о молодом человеке, который попал в больницу из-за удара током. Говорилось, что он кричал во сне, и за это его якобы ударил врач.
На эту ситуацию отреагировали сотрудники Генконсульства, которые дважды навестили пациента. Он опроверг информацию об избиении и плохом отношении врачей.
В данный момент парень находится в тяжелом состоянии, на вторник у него назначена операция по пересадке кожи. Генконсульство пожелало ему выздоровления.
Ранее по данному факту проверочные мероприятия начали сотрудники полиции.