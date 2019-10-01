И.о. завотделением онкоцентра Блохина уволили после скандала с массовым увольнением

После того, как сотрудники онкологического центра имени Блохина записали видеообращение, в котором пригрозили массовым увольнением, стало известно об увольнении исполняющего обязанности заведующего отделения этого учреждения.

Георгий Менткевич потерял свою должность из-за жалоб сотрудников на условия содержания пациентов, свои низкие зарплаты и политику руководства. Об этом 1 октября сообщило агентство RNS.