Новое оборудование получил ростовский областной госпиталь ветеранов

Каждый год в областном госпитале ветеранов проходят стационарное лечение более 5,5 тысяч человек. Специалисты госпиталя проводят высокотехнологичные операции в сфере травматологии, ортопедии и урологии, что позволяет десяткам пациентов кардинально улучшить качество жизни.