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Новое оборудование получил ростовский областной госпиталь ветеранов

1 октября 2019, 12:43
Фото: donland.ru
Современное оборудование общей стоимостью семь миллионов рублей закупили для госпиталя ветеранов войн в Ростовской области, сообщило региональное правительство.

Высокотехнологичное медицинское оборудование, поступившее в госпиталь, позволит определять различные заболевания на ранней стадии и проводить сложнейшие операции.

Каждый год в областном госпитале ветеранов проходят стационарное лечение более 5,5 тысяч человек. Специалисты госпиталя проводят высокотехнологичные операции в сфере травматологии, ортопедии и урологии, что позволяет десяткам пациентов кардинально улучшить качество жизни.

Ранее в Ростовской области на новое оборудование для центральной районной больницы Ремонтненского района потратили 6,7 миллиона рублей.

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