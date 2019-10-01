Новое оборудование получил ростовский областной госпиталь ветеранов

Высокотехнологичное медицинское оборудование, поступившее в госпиталь, позволит определять различные заболевания на ранней стадии и проводить сложнейшие операции.
Каждый год в областном госпитале ветеранов проходят стационарное лечение более 5,5 тысяч человек. Специалисты госпиталя проводят высокотехнологичные операции в сфере травматологии, ортопедии и урологии, что позволяет десяткам пациентов кардинально улучшить качество жизни.
Ранее в Ростовской области на новое оборудование для центральной районной больницы Ремонтненского района потратили 6,7 миллиона рублей.