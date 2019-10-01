Печать авторского календаря — оригинальный подарок на любой случай случай

Хочется преподнести какой-то оригинальный и запоминающийся презент. А если он будет изготовлен персонально для поздравляемого человека, то искренняя положительная реакция будет гарантирована. Когда вы не очень сильны в рукоделии или просто нет времени на самостоятельное создание авторского подарка — на помощь приходят профессионалы и специальные сервисы. Итак, рассмотрим несколько вариантов необычных эксклюзивных подарков с использованием фотографий.
Портрет человека
Очень часто фотографию человека предлагают перенести на холст: художники пишут портреты с фото как красками, так и в графическом стиле.Также изобразить человека могут с помощью вышивки, карикатуры, шаржа или других художественных средств. Такой подарок можно повесить на стену или поставить в рамку, он будет действительно оригинальным и запоминающимся.
Эксклюзивный календарь
Более практичным, нежели одна картина, является календарь с целойподборкой из фотографий адресата. На каждый месяц можно подобрать тематические фотографии из жизни человека: зимой — снежные, летом — дачные или отпускные. В сентябре можно поставить детскую школьную фотографию человека. На новый год — сделать подборку новогодних костюмов с утренников или поставить семейные кадры. Специальные сервисы позволяют сделать свой уникальный календарь с фото на сайте. Вам не потребуется дорогой дизайнер и долгие дни ожидания макета. Вы сможете самостоятельно разместить фотографии, выбрать тематическое оформление и подготовить файл к печати. Когда макет будет готов, вы сможете напечатать свой календарь и торжественно вручить его поздравляемому.
Сувенирная продукция
Кружки, подушки, диски, магниты и множество других сувениров можно оформить с помощью фотографий. Такие презенты даже можно вручить всем гостям торжества, на память от принимающей стороны. Современные технологии дают возможность печатать изображения как на тканях, так и на стекле, металле, дереве и пластике.
Какими бы не были подарки — они должны говорить о том, что поздравляемого одаривают действительно от души. Сопроводите презент стихами или просто искренними словами, теплыми пожеланиями и обязательно сделайте фото на память.