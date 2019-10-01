Печать авторского календаря — оригинальный подарок на любой случай случай

Более практичным, нежели одна картина, является календарь с целойподборкой из фотографий адресата. На каждый месяц можно подобрать тематические фотографии из жизни человека: зимой — снежные, летом — дачные или отпускные. В сентябре можно поставить детскую школьную фотографию человека. На новый год — сделать подборку новогодних костюмов с утренников или поставить семейные кадры. Специальные сервисы позволяют сделать свой уникальный календарь с фото на сайте. Вам не потребуется дорогой дизайнер и долгие дни ожидания макета. Вы сможете самостоятельно разместить фотографии, выбрать тематическое оформление и подготовить файл к печати. Когда макет будет готов, вы сможете напечатать свой календарь и торжественно вручить его поздравляемому.