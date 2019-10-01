Под Ростовом осудили женщину, заставлявшую своего ребенка воровать

Всего женщина в конце 2018 года совершила пять краж из магазина «Магнит». Она складывала в рюкзак восьмилетней дочери продукты и средства гигиены.
После этого девочка проходила мимо касс, а на улице ее ждала мать. За это ребенок получал игрушку, размер ущерба магазину составил 16 тысяч рублей.
Ранее фигурантка уже была несколько раз судима, в том числе за квартирные кражи. Также ее привлекали к ответственности за неудовлетворительное воспитание четверых детей.
Суд приговорил обвиняемую к 3,5 года заключения в колонии общего режима. Детей передали под опеку бабушки.
Решение суда вступило в законную силу.