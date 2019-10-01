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Под Ростовом осудили женщину, заставлявшую своего ребенка воровать

1 октября 2019, 05:22
Фото: https://pixabay.com
В Каменском районе суд вынес приговор в отношении местной жительницы, которая заставляла дочь совершать кражи, сообщает прокуратура Ростовской области.

Всего женщина в конце 2018 года совершила пять краж из магазина «Магнит». Она складывала в рюкзак восьмилетней дочери продукты и средства гигиены.

После этого девочка проходила мимо касс, а на улице ее ждала мать. За это ребенок получал игрушку, размер ущерба магазину составил 16 тысяч рублей.

Ранее фигурантка уже была несколько раз судима, в том числе за квартирные кражи. Также ее привлекали к ответственности за неудовлетворительное воспитание четверых детей.

Суд приговорил обвиняемую к 3,5 года заключения в колонии общего режима. Детей передали под опеку бабушки.

Решение суда вступило в законную силу.

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#Новости#Илья Ульянов#Политика
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