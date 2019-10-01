Ростовчане уверены, что без макияжа и денег на Лопыреву не обратят внимания

Пользователи в комментариях начали активно рассуждать на эту тему. «Вам улыбаются, так как вы красивая и состоятельная, и вам будут улыбаться везде — в гостинцах, гольф клубах, ну просто везде. Если вы придете без макияжа, очень просто одета, волосы под шапку, без кредиток и денег, то у людей улыбка улетучится», — написала одна из подписчиц.