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Ростовчане уверены, что без макияжа и денег на Лопыреву не обратят внимания

1 октября 2019, 10:15
Фото: instagram.com/lopyrevavika
Подписчики модели Виктории Лопыревой из Ростова-на-Дону выразили уверенность, что без макияжа и денег на нее перестанут обращать внимание, сообщается в Instram девушки.

Лопырева разместила фото, на котором она стоит в платье. Девушка поинтересовалась, почему в России так мало улыбаются. По ее словам, если девушка улыбается мужчине, то это сигнал к действию.

Пользователи в комментариях начали активно рассуждать на эту тему. «Вам улыбаются, так как вы красивая и состоятельная, и вам будут улыбаться везде — в гостинцах, гольф клубах, ну просто везде. Если вы придете без макияжа, очень просто одета, волосы под шапку, без кредиток и денег, то у людей улыбка улетучится», — написала одна из подписчиц.

«Все зависит от социума, в котором конкретный человек вращается», — прозвучало в комментариях.

Ранее Лопырева попала в список самых сексуальных девушек России.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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