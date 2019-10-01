Ростовчане уверены, что без макияжа и денег на Лопыреву не обратят внимания

Лопырева разместила фото, на котором она стоит в платье. Девушка поинтересовалась, почему в России так мало улыбаются. По ее словам, если девушка улыбается мужчине, то это сигнал к действию.
Пользователи в комментариях начали активно рассуждать на эту тему. «Вам улыбаются, так как вы красивая и состоятельная, и вам будут улыбаться везде — в гостинцах, гольф клубах, ну просто везде. Если вы придете без макияжа, очень просто одета, волосы под шапку, без кредиток и денег, то у людей улыбка улетучится», — написала одна из подписчиц.
«Все зависит от социума, в котором конкретный человек вращается», — прозвучало в комментариях.