Ростовская белка-трезвенница покорила Сеть

Тогда муж девушки решил, что белка хочет пить и в шутку поставил перед ней бокал с пивом. Белка пиво понюхала, пить не стала, но и не ушла. Видя такое дело, ростовчане поставили перед ней кружку с водой, из которой белка и напилась, и умылась. «Вот такие смышленые белки у нас в Ростове», — завершила историю девушка.