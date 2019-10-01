Ростовская белка-трезвенница покорила Сеть

Историю с белкой рассказала одна из подписчиц.
«Сидели в кафе на Левом берегу. Заметили белку, заказали орешков, насыпали. Она спустилась, все съела и сидит, не уходит», — написала ростовчанка.
Тогда муж девушки решил, что белка хочет пить и в шутку поставил перед ней бокал с пивом. Белка пиво понюхала, пить не стала, но и не ушла. Видя такое дело, ростовчане поставили перед ней кружку с водой, из которой белка и напилась, и умылась. «Вот такие смышленые белки у нас в Ростове», — завершила историю девушка.
Пользователям история показалась трогательной. «Как мило», «Какая прелесть», «Спасибо за участие» писали комментаторы.
Не обошлось и без шуток. «Белочка не пьет пиво, она приходит к тому, кто пьет пивасик», — написала одна из ростовчанок.