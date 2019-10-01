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Ростовская область упростила процедуру признания статуса обманутого дольщика

1 октября 2019, 11:31
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области дома долевого строительства, которые не сдали в срок, начнут включать в единый реестр проблемных объектов, сообщает правительство региона.

Теперь людям, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков, нет необходимости собирать документы, чтобы их признали пострадавшими дольщиками. Согласно новому законодательству, есть несколько параметров, по которым вовремя не сданный дом начнут вносить в реестр. Одним из них является затягивание сроков более чем на полгода.

В регионе проблемы обманутых дольщиков решают несколькими способами. Так, создаются специальные кооперативы, в которые входят будущие жильцы. Строительство завершается на субсидии из бюджета.

Отмечается, что в этом году на помощь пострадавшим дольщикам предусмотрена сумма в размере один миллиард рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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