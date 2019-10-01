Ростовская область упростила процедуру признания статуса обманутого дольщика

Теперь людям, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков, нет необходимости собирать документы, чтобы их признали пострадавшими дольщиками. Согласно новому законодательству, есть несколько параметров, по которым вовремя не сданный дом начнут вносить в реестр. Одним из них является затягивание сроков более чем на полгода.