Ростовские полицейские устроили погоню за машиной с госномерами консульства Украины

В переулке Халтуринский возле консульства Украины полицейские остановили Ford Focus. По данным канала, номера якобы находились в розыске.
«Инспектор ДПС попросил водителя показать права и документы на машину. Он отказался и уехал на территорию консульства», — сказано в сообщении.
Чуть позже мужчина вышел с сотрудниками консульства. Отмечается, что последние попросили обратиться в МИД РФ.
«В отношении водителя составили два протокола — за управление незарегистрированной машиной и неповиновение распоряжению полицейским», — говорится в публикации.