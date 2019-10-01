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Ростовские полицейские устроили погоню за машиной с госномерами консульства Украины

1 октября 2019, 14:57
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону водитель иномарки с дипломатическими государственными номерами консульства Украины пытался скрыться от полицейских, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

В переулке Халтуринский возле консульства Украины полицейские остановили Ford Focus. По данным канала, номера якобы находились в розыске.

«Инспектор ДПС попросил водителя показать права и документы на машину. Он отказался и уехал на территорию консульства», — сказано в сообщении.

Чуть позже мужчина вышел с сотрудниками консульства. Отмечается, что последние попросили обратиться в МИД РФ.

«В отношении водителя составили два протокола — за управление незарегистрированной машиной и неповиновение распоряжению полицейским», — говорится в публикации.

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