Сальску передали 10 автобусов за 65 млн рублей

Всего на закупку низкопольных автобусов потратили 64,6 миллиона рублей. Каждый из них рассчитан на перевозку 90 пассажиров, также транспорт приспособлен для инвалидов.
В автоубсах есть кондиционеры и электронные табло. В 2018 году Сальский район уже получил пять автобусов, после этого ему передали еще семь единиц транспорта, которые курсировали на маршрутах в Ростове.
Всего в Сальске транспортное предприятие перевозит около 4 миллионов пассажиров ежегодно. Ранее появилась информация, что Ростов потратил 430 миллионов рублей на 20 троллейбусов.