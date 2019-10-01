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Сальску передали 10 автобусов за 65 млн рублей

1 октября 2019, 07:05
Фото: donland.ru
Сальск во время празднования Дня города получил 10 автобусов большого класса, которые работают на газу, сообщает правительство Ростовской области.

Всего на закупку низкопольных автобусов потратили 64,6 миллиона рублей. Каждый из них рассчитан на перевозку 90 пассажиров, также транспорт приспособлен для инвалидов.

В автоубсах есть кондиционеры и электронные табло. В 2018 году Сальский район уже получил пять автобусов, после этого ему передали еще семь единиц транспорта, которые курсировали на маршрутах в Ростове.

Всего в Сальске транспортное предприятие перевозит около 4 миллионов пассажиров ежегодно. Ранее появилась информация, что Ростов потратил 430 миллионов рублей на 20 троллейбусов.

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