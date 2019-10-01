Тарасова попросили платить алименты, а не тратить деньги на ростовчанку Костенко

Пользователи в комментариях посоветовали девушке иметь свое мнение. «Можно все делать вместе, конечно, надо позволять мужчине быть лидером. Но надо иметь свое мнение, иначе женщина перестает быть интересной и никакими детьми потом не удержать», — заявила одна из подписчиц.