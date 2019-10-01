Тарасова попросили платить алименты, а не тратить деньги на ростовчанку Костенко

Ростовчанка добавила фото, на котором она стоит в обнимку с Тарасовым. Он смотрит в пол, а ее взгляд направлен в сторону его лица.
«Так и в жизни: любимый смотрит куда нас вести, а я смотрю на него и иду за ним, за мужем», — написала Костенко.
Пользователи в комментариях посоветовали девушке иметь свое мнение. «Можно все делать вместе, конечно, надо позволять мужчине быть лидером. Но надо иметь свое мнение, иначе женщина перестает быть интересной и никакими детьми потом не удержать», — заявила одна из подписчиц.
«Любимый лучше бы алименты дочке выплатил старшей полностью, а уж потом смотрел бы куда вас везти. За таким замужем с его то репутацией. то ничего хорошего», — прозвучало в комментариях.
Напомним, у Тарасова есть дочь от первого брака с Оксаной Пономаренко.