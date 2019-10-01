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Тарасова попросили платить алименты, а не тратить деньги на ростовчанку Костенко

1 октября 2019, 09:54
Фото: instagram.com/kostenko.94
Подписчики модели Анастасии Костенко попросили ее супруга Дмитрия Тарасова выплачивать алименты на содержание детей, сообщается в Instagram девушки.

Ростовчанка добавила фото, на котором она стоит в обнимку с Тарасовым. Он смотрит в пол, а ее взгляд направлен в сторону его лица.

«Так и в жизни: любимый смотрит куда нас вести, а я смотрю на него и иду за ним, за мужем», — написала Костенко.

Пользователи в комментариях посоветовали девушке иметь свое мнение. «Можно все делать вместе, конечно, надо позволять мужчине быть лидером. Но надо иметь свое мнение, иначе женщина перестает быть интересной и никакими детьми потом не удержать», — заявила одна из подписчиц.

«Любимый лучше бы алименты дочке выплатил старшей полностью, а уж потом смотрел бы куда вас везти. За таким замужем с его то репутацией. то ничего хорошего», — прозвучало в комментариях.

Напомним, у Тарасова есть дочь от первого брака с Оксаной Пономаренко.

Ранее футболиста Тарасова обвинили в постановочных фото ростовчанки Костенко.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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