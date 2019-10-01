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Трехдневную рабочую неделю введут на «Ростсельмаше» в Ростове

1 октября 2019, 17:12
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону на предприятии «Ростсельмаш» часть сотрудников планируется перевести на трехдневную рабочую неделю, сообщает издание «Интерфакс-Юг».

Предприятие, которое специализируется на производстве сельскохозяйственной техники, планирует перевести на новый график около 20% персонала. По словам совладельца завода Константина Бабкина, два конвейера будут запущены пять дней в неделю, еще один — три дня в неделю.

Напомним, в середине лета предприятие приостановило на два месяца свою деятельность. Это решение было принято по причине отсутствия заказов из-за отмены субсидирования скидок на сельскохозяйственную технику российской сборки.

В данный момент идет подготовка к возобновлению производства. Бабкин выразил надежду, что власти примут меры по поддержке села и завод заработает в обычном режиме.

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