Ярославский моторный завод «Автодизель» открывает фирменные ремонтные центры

Для обеспечения качественной и нормативной работы двигателей ЯМЗ сотрудники ремонтных центров будут заменять отдельные узлы и детали, в том числе и базовые, которые достигли предельного износа, на новые. Также в комплексе будут заменяться и сопутствующие детали. Скидка на оригинальные базовые детали при этом будет составлять от 28% до 65%. Фирменные ремонты будут проводиться в соответствии со стандартами, разработанными предприятием, и только с применением продукции Ярославского моторного завода. Гарантия, предоставляемая на двигатель после капитального ремонта в фирменном центре, составляет один год.